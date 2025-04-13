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Dünya

Ukrayna son bilançoyu duyurdu; Rusya Sumi'yi balistik füzeyle hedef aldı

Ukrayna, Rus ordusunun, Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA13 Nisan 2025 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Ukrayna son bilançoyu duyurdu; Rusya Sumi'yi balistik füzeyle hedef aldı
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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği balistik füze saldırısında 32 kişi öldü, 99 kişi yaralandı.

Saldırı alanındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, yaralılar arasında 11 çocuğun yer aldığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti İsa'nın Kudüs'e giriş günü olarak kabul edilen Dallar Bayramı'nda, Rusya'nın Sumi'ye saldırı düzenlediğini belirtti.

Kentteki eğitim kurumlarının ve konutların hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, diğer ülkeleri, Rusya'ya tepki vermeye çağırdı.

Zelenskiy, "Rusya tam da bu tür terörü istiyor ve bu savaşı uzatıyor." ifadesini kullandı.

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