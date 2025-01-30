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Dünya

Ukrayna: Sumi'ye düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
Ukrayna: Sumi'ye düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti
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Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi kentine gece insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının kentteki 10 katlı bir apartmana yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, saldırı nedeniyle 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı açıklamada, Rusya'nın Sumi'ye saldırısına tepki gösterdi.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, saldırıyı korkunç bir trajedi olarak değerlendirdi.

Zelenskiy mesajında, "Dünyanın, bu terör nedeniyle Rusya'ya baskı yapmaktan çekinmemesi çok önemlidir. Ukrayna'ya ve Ukraynalılara destek veren tüm liderlere minnettarım." ifadesini kullandı.

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