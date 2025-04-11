Ukrayna: Trump'ın barış girişimini destekledik

Bakan Umerov, Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen "Ukrayna Savunma Temas Grubu" (Ramstein) 27. toplantısı kapsamında Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Umerov, buradaki konuşmasında, toplantı kapsamında yapılan görüşmeleri üretken, etkili ve verimli olarak değerlendirdi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın çevresindeki askeri faaliyetleri ve savunma sanayisini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Umerov, "Rusya'nın barışa istekli olduğuna dair hiçbir kanıt göstermediğini" kaydetti.

Umerov, ülkesinin savunma imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini ifade ederek, bu alanda müttefikler ile birlikte çalıştıklarını aktardı.

Rus ordusunun ülkesine farklı tipten füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıları sürdürdüğünü dile getiren Umerov, bu tür saldırıları önlemek için daha fazla "Patriot" hava savunma sistemleri "bulmaya" çalıştıklarını bildirdi.

Avrupa'nın, Ukrayna'da güvenlik alanındaki yardım konusunda liderliği ele geçirdiğini ifade eden Umerov, Avrupa ülkelerine teşekkürleri iletti.

Umerov, toplantıya video konferans yoluyla ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katıldığını hatırlatarak, "Bu, ABD'nin güvenlik alanında yardım sağlamaya devam ettiği ve bizden ayrı durmadığı anlamına geliyor." diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'da barış girişimlerine öncülük ettiğini dile getiren Umerov, "ABD, hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için en önemli ortağımızdır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Bakan Umerov, konuşmasında, "Ukrayna, Başkan Trump'ın barış girişimini destekledi ve Amerikan ekibinin Ukrayna tarafından yüzde yüz destek aldığı birçok toplantıya katıldı." ifadesini kullandı.

Umerov ayrıca X hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya 2029'a kadar 11 milyar avroluk ek askeri destek yapılacağını duyurması nedeniyle" Almanya'ya teşekkür etti.