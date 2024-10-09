Ukrayna: Ukrayna'nın NATO'da yeri varsa Putin jeopolitik olarak kaybedecek

Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bazı ülkelerin liderlerinin katıldığı zirvede konuşan Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hazırladıkları "Zafer Planı"na değindi.

Rus güçleri Kursk bölgesinde 2 yerleşim birimini Ukrayna'dan geri aldı Söz konusu planı önce ABD Başkanı Joe Biden'e tanıttığını hatırlatan Zelenski, planı bundan sonra tüm ortaklarıyla paylaşacaklarını kaydetti.

Planın ilk maddesinin Avrupa'nın jeopolitik güvenliği ile NATO'nun güçlendirilmesi için gereken konuları içerdiğini dile getiren Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Planın ilk maddesi Avrupa'da jeopolitik belirsizlik sorununun aşılıp aşılamayacağına odaklanıyor. Ukrayna'nın NATO'da yeri var mı? Eğer öyleyse ve bu doğrulanırsa, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin jeopolitik olarak kaybedecek."

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan'da 'Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katıldı Ülkesinin egemen devlet olduğuna ve kendi geleceğine ilişkin bağımsız karar verdiğine işaret eden Zelenski, "Bu nedenle Ukrayna'yı NATO'ya davet etmeyi ve Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğini barışa yönelik gerçek adımlar olacaktır. Jeopolitik kararlılık olmadan barış mümkün değildir. Ekim, kasım ve aralık aylarında durumu barışa ve uzun vadeli istikrara taşımak için gerçek bir fırsatımız var. Savaş alanındaki gelişmeler, bu seçimi yapma fırsatı yaratıyor. Bu da savaşı en geç 2025'e kadar sona erdirecek kararlı eylem lehine bir seçim olur." dedi.

Bugün Ukrayna'nın Rusya'ya karşı verdiği mücadelenin aynı zamanda Rusya'dan Baltık ülkelerine gelen tehditleri de azalttığını savunan Zelenski, şöyle devam etti:

"Eğer Rusya ülkemizi ele geçirip tüm Doğu Avrupa'yı tehdit ederse, Moskova'nın Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için kullanacağı bir sonraki bölgenin Baltık ülkeleri ya da Balkanlar olacağına şüphe yok. Bu yüzden, Rusya'nın saldırganlığını sürdürecek veya diğer ülkelerin yaşamlarına müdahale edecek güce sahip olmamasını sağlama konusunda ortak çıkarlarımız var."

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, ikinci Barış Zirvesi'ne Rusya'nın da katılmasını istiyor Zelenski, aynı zamanda 2. Ukrayna Barış Zirvesi için hazırlıklar yaptıklarını dile getirerek, "Temmuzdan bu yana barış formülünün maddeleri üzerinde çalışıyoruz ve kasım ayına kadar belge hazır olacak. Bu, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi için ayrıntılı koşulların ana maddelerini içerecek barış formülü olacak. İkinci Barış Zirvesi'ne hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan zirve kapsamında Ukrayna ile Hırvatistan arasında uzun vadeli destek ve işbirliği anlaşması imzalandı.