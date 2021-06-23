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Dünya

Ukrayna ve Gürcistan Karadeniz'de iş birliğini güçlendirecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Karadeniz'de güvenlik alanında iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirtti.

AA23 Haziran 2021 Çarşamba 16:51 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 16:51
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Zelenskiy ve Zurabaşvili, Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ve Gürcistan'ın AB ve NATO üyeliği yolunda ortak amaçlarının olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna ve partnerleri için en önemli görevlerden birisi Karadeniz'de güvenlik alanında iş birliğini pekiştirmektir. Karadeniz, denizcilik ve ticaret için güvenli bir bölge olmalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için Gürcistan'a teşekkür ederek "Kırımlıların haklarını korumak ve yarımadanın işgalden kurtulmasını sağlamak için Gürcistan'la Kırım Platformu kapsamında aktif iş birliği umuyoruz." dedi.

Zurabaşvili de iki ülkenin ortak amaçlarının topraklarının kurtarılması ve Avrupa Atlantik yolunda ilerlemek olduğunu vurguladı.

NATO yolunda iki ülkenin de büyük mesafe katettiğine ve bunun 14 Haziran'daki zirvede teyit edildiğine dikkati çeken Zurabaşvili, "Amacımız siber güvenlik ve Karadeniz'de güvenlik alanlarında iş birliğimizi güçlendirmektir." ifadelerini kaydetti.

Görüşmede taraflar ticaret, turizm ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele alanlarında iş birliği konularını da ele aldı.

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