Karadeniz'de 'Warrior Watcher 2020' tatbikatı başladı

25 Ekim 2020 Pazar 10:44 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 10:46

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Ukraynalı ve İngiliz askerlerin 'Warrior Watcher 2020' adlı ortak tatbikatı icra ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Nikolayev'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetleri ve İngiltere Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla Warrior Watcher 2020 ortak tatbikatı devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada ayrıca bu tatbikatın Ukrayna Donanması'nın 198. Eğitim Merkezi’nde yapılan ikinci tatbikat olduğu kaydedildi.

Tatbikat kapsamında, havalimanlarının ve kritik altyapı tesislerinin NATO standartlarına uygun olarak korunması ile ilgili riskleri planlama ve değerlendirmenin teorik temellerinin çalışılması öngörülüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı geçen ağustosta, Karadeniz’deki ‘tehditlerin’ önlenmesi amacıyla sonbaharda Ukrayna Donanması ile birlikte ortak deniz tatbikatı yapılacağını duyurmuştu.