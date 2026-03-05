İSTANBUL 13°C / 6°C
  Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi! 400 asker serbest bırakıldı
Dünya

Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi! 400 asker serbest bırakıldı

Ukrayna ile Rusya arasında 400 esir askerin değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca değişimin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtildi.

5 Mart 2026 Perşembe 16:39
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 200 Ukraynalı askeri personelinin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Tüm Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, "Kimseyi unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, esir değişimi sürecine sağladığı desteklerden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

ESİR TAKASI 6 MART'TA DEVAM EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ile müzakere süreci kapsamında, Kiev'in kontrolündeki topraklarından 200 Rus askerinin ülkeye getirildiği bildirildi.

Bunun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'nin arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, serbest bırakılan askerlere tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna ile esir takasın yarın da yapılacağı ve 300 askerinin karşılıklı olarak serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılarak, "5-6 Mart'ta toplam 500 Rus askerinin ülkesine dönmesi planlanıyor." ifadesine yer verildi.

ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında en son 5 Şubat'ta 314 esir askerin değişimi gerçekleştirilmişti.

