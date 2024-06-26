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Dünya

Ukrayna ve Rusya arasında esir takası: 180 asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, yeni gerçekleştirilen anlaşma kapsamında 90'ı Rus, 90'ı da Ukrayna askeri olmak üzere toplam 180 asker ülkelerine geri döndü.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:30 - Güncelleme:
Ukrayna ve Rusya arasında esir takası: 180 asker serbest bırakıldı
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Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğuyla esir değişimi yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, esir değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ev sadece bir kelime değildir. Ev Ukrayna'dır. Bugün 90 insanımız daha Rus esaretinden evlerine döndü. Rus esaretindeki tüm insanlarımızı hatırlıyoruz. Her birinin serbest bırakılması için çalışmaya devam ediyoruz. Düşmanın elinde olabilecek herkes hakkında gerçeği arıyoruz. Değişimlerle ilgilenen ekibimize minnettarım. Bu insanların serbest bırakılmasındaki yardımları için BAE'ye teşekkür ederim. Birlikte en zor sonuçları bile elde edebiliriz" dedi.

RUSYA: BAE ARACILIK YAPMIŞTIR

Rusya Savunma Bakanlığı, 90 Rus askerinin Ukrayna bölgelerinden tahliye edildiğini belirterek, "Serbest bırakılan askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı tıbbi tesislerde tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere Rus askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledilecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik yardım sağlanacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, Rus askerlerinin esaretten dönüşünde insani arabuluculuk yapmıştır" ifadelerini kullandı.

BAE: TEŞEKKÜR EDERİZ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Kiev yönetimlerine teşekkür ederek söz konusu anlaşmanın BAE ve iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu yılın başından bu yana türünün beşinci örneği olarak kabul edilen yeni arabuluculuğun başarısı, BAE ile iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerinin ve her iki taraf için de güvenilir bir arabulucu olarak görülmesinin bir somut örneğidir. Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin çabalarının başarıya ulaşmasını sağlayan işbirlikleri için Rusya Federasyonu ve Ukrayna hükümetlerine teşekkür etti" denildi.

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