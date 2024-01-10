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Dünya

Ukrayna yer altı okulları inşasına devam ediyor

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de inşaatı süren ilk yer altı ortaokulunun açılışı, mart ayında yapılacak.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 15:57 - Güncelleme:
Ukrayna yer altı okulları inşasına devam ediyor
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Unian Haber Ajansının haberinde, Rusya sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Harkiv'in Sanayi Bölgesi'nde yerin altına yapılan okulun havalandırma ve kanalizasyon sisteminin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Okulun mart ayında açılacağı kaydedilen haberde, kentin merkezi ile Harkiv'e yakın Korotiçi kasabasında da yer altı okulları yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Harkiv yönetimi, füze saldırılarına karşı öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı kararla metro istasyonlarını 1 Eylül 2023'ten bu yana derslik olarak kullanıyor.

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