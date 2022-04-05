İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6973
  • EURO
    16,1485
  • ALTIN
    910.963
  • BIST100
    2311.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: ''Yeterli sağlık hizmeti alamayan Rus askerleri istifa etmeye çalışıyor''
Dünya

Ukrayna: ''Yeterli sağlık hizmeti alamayan Rus askerleri istifa etmeye çalışıyor''

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da 'düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini' bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

AA5 Nisan 2022 Salı 06:00 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 06:00
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamada, kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığına, bunun yeterli sağlık hizmeti alamamalarından kaynaklandığına işaret edildi.

Rusya'nın, Ukrayna'daki savaşı süresince sadece iki kez kayıpları hakkında açıklama yaptığı anımsatılan açıklamada, "Görünüşe göre, Rusya ve Beyaz Rusya'nın askeri sağlık kurumlarının, Ukrayna topraklarından bu kadar önemli sayıda yaralıyı kabul etme imkanı yok." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın Sumi şehrinde 29 Mart-2 Nisan tarihlerinde 100 yaralının sevk edildiği Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki Gluşkovo köyündeki merkezi bölge hastanesi sağlık personelinin acil durum konumuna getirildiği belirtildi.

Karadeniz'e kıyısı olan ve geçici olarak işgal altında olan Herson şehrinde çatışmaların sürdüğü ve sivillerin otomobillerine el koyma vakaların arttığına işaret edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.