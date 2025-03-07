İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4654
  • EURO
    39,6374
  • ALTIN
    3426.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ukrayna: Yoğun hava saldırısı altındayız

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Ukrayna: Yoğun hava saldırısı altındayız
ABONE OL

Bakan Galuşçenko, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik hava saldırısı başlattığını belirtti.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Galuşçenko, "Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki enerji ve doğal gaz altyapısı bir kez daha yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları altında." dedi.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etti.

- HARKİV'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktardı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.