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Dünya

Ukrayna yönetimi Kırım'da yapılacak seçimleri tanımayacağını açıkladı

Ukrayna ile Rusya arasında savaş sürerken, Kiev yönetimi, Rusya'nın genel ve yerel seçimler kapsamında 2014'te ilhak ettiği Kırım'da da sandık kurmasına tepki gösterdi.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Ukrayna yönetimi Kırım'da yapılacak seçimleri tanımayacağını açıkladı
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, dün başlayan ve 3 gün sürecek seçimler kapsamında yarın Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da sandıkların kurulacağı bildirildi.

"RUSYA, SEÇİMİN KAPSAMINI GENİŞLETMEYE ÇALIŞIYOR"

Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde düzenlenen seçimlerin geçerlilik taşımayan sözde seçimler olduğu belirtilen açıklamada, "Rusya, bir kez daha bu seçimin kapsamını geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti topraklarına ve Sivastopol şehrine genişletmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

KİEV'DEN YARGILAMA TEHDİDİ

Ukrayna'da geçici işgal edilen topraklarda faaliyet gösteren Rus işgal kuvvetlerinin temsilcilerinin, özellikle de sözde seçimlerde seçilenlerin Ukrayna hükümetince yetkilendirilmediğinin uluslararası ortakların dikkatine sunulduğu açıklamada, bunun hazırlanması ve düzenlenmesinde görev alan herkesin Ukrayna yasalarına göre yargılanacağı vurgulandı.

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