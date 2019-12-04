İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7466
  • 6,3647
  • 272.537
  • 107100
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna'da artık kimliklerde başörtülü fotoğraf kullanılabilecek

Ukrayna'da İçişleri Bakanlığı, Müslümanların uzun süredir talep ettiği, kimliklerde başörtülü fotoğrafların da kullanılabilmesine yeşil ışık yaktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başörtülü fotoğrafların pasaport ve kimlik kartlarında kullanılmasını serbest bırakan düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik masraflar da Ukraynalı Müslümanların aralarında topladıkları parayla karşılandı.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, AA muhabirine, başörtülü fotoğrafın kimlik kartlarında serbest bırakılmasına dair süreci değerlendirdi.

Ukrayna'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) normlarını kabul ettiğini hatırlatan İsmagilov, "Bu normlara göre, başörtülü fotoğraf resmi belgelerde yer alabilir. Fakat Ukrayna'da bu yönde gerekli düzenlemeler henüz yapılmamıştı. Bu yüzden başörtülü fotoğrafa izin verilmiyordu." ifadelerini kullandı.

İsmagilov, Müslüman Kadınlar Birliği ile bu sorunu çözmek için Ukrayna İçişleri Bakanlığına başvurduklarını anlatarak, "Bakanlık, 2018'de bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, başörtülü fotoğraf meselesi dile getirildi. Başörtüsünün bir Müslüman kadın için neden önemli olduğu anlatıldı." diye konuştu.

İsmagilov, başörtü fotoğraf konusunun sadece Müslümanlar için değil, diğer din temsilcileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Cuma namazında gerekli miktarı topladık"

Başörtülü fotoğrafın resmi belgelerde yer alması için uluslararası normlara uygun düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden İsmagilov, "Bu düzenlemeleri oluşturan enstitü için cuma namazında gerekli miktarı topladık ve enstitüye verdik, böylelikle süreci başlattık." dedi.

İsmagilov, yeni düzenlemelerin oluşturulması için uzun süre mücadele verdiklerini dile getirerek, "Çok çaba sarf ettik. Enstitüye de başörtünün ne olduğunu, başın hangi kısmını kapattığını, hangi kısmını kapatmadığını çok anlattık. En sonunda bu sorun çözüldü." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca başörtülü fotoğrafa ilişkin alınan kararın 19 Kasım'da yürürlüğe girdiğini belirten İsmagilov, "Bu normun kabul edilmesi, Ukrayna anayasasına uygundur. Bu, toplumun demokratikleşmesi ve kadınların haklarına saygı duyulması yönünde atılan bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı pasaport, kimlik ve ehliyetlerde dini ya da tıbbi nedenlerle başörtüsüyle çekilen fotoğrafların kullanılmasına izin verildiğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

ABD F-16'sı Kore yakınlarında düştü

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kasımda PKK'ya 'üst düzey' darbe

Kar İstanbul'a yaklaştı

Kar İstanbul'a yaklaştı

Esad rejimine BAE’den övgü

Esad rejimine BAE’den övgü

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Ceren'in katilini gördüm

Türkiye'yi dehşete düşüren olayda yeni detaylar ortaya çıktı: Ceren'in katilini gördüm

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet

İpe asılarak kurutuluyor: 100 yıllık lezzet
 

POPÜLER HABERLER

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA