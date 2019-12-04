Ukrayna'da artık kimliklerde başörtülü fotoğraf kullanılabilecek

Başörtülü fotoğrafların pasaport ve kimlik kartlarında kullanılmasını serbest bırakan düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik masraflar da Ukraynalı Müslümanların aralarında topladıkları parayla karşılandı.

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmagilov, AA muhabirine, başörtülü fotoğrafın kimlik kartlarında serbest bırakılmasına dair süreci değerlendirdi.

Ukrayna'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) normlarını kabul ettiğini hatırlatan İsmagilov, "Bu normlara göre, başörtülü fotoğraf resmi belgelerde yer alabilir. Fakat Ukrayna'da bu yönde gerekli düzenlemeler henüz yapılmamıştı. Bu yüzden başörtülü fotoğrafa izin verilmiyordu." ifadelerini kullandı.

İsmagilov, Müslüman Kadınlar Birliği ile bu sorunu çözmek için Ukrayna İçişleri Bakanlığına başvurduklarını anlatarak, "Bakanlık, 2018'de bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, başörtülü fotoğraf meselesi dile getirildi. Başörtüsünün bir Müslüman kadın için neden önemli olduğu anlatıldı." diye konuştu.

İsmagilov, başörtü fotoğraf konusunun sadece Müslümanlar için değil, diğer din temsilcileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Cuma namazında gerekli miktarı topladık"

Başörtülü fotoğrafın resmi belgelerde yer alması için uluslararası normlara uygun düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden İsmagilov, "Bu düzenlemeleri oluşturan enstitü için cuma namazında gerekli miktarı topladık ve enstitüye verdik, böylelikle süreci başlattık." dedi.

İsmagilov, yeni düzenlemelerin oluşturulması için uzun süre mücadele verdiklerini dile getirerek, "Çok çaba sarf ettik. Enstitüye de başörtünün ne olduğunu, başın hangi kısmını kapattığını, hangi kısmını kapatmadığını çok anlattık. En sonunda bu sorun çözüldü." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca başörtülü fotoğrafa ilişkin alınan kararın 19 Kasım'da yürürlüğe girdiğini belirten İsmagilov, "Bu normun kabul edilmesi, Ukrayna anayasasına uygundur. Bu, toplumun demokratikleşmesi ve kadınların haklarına saygı duyulması yönünde atılan bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı pasaport, kimlik ve ehliyetlerde dini ya da tıbbi nedenlerle başörtüsüyle çekilen fotoğrafların kullanılmasına izin verildiğini duyurmuştu.