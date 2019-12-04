Ukrayna'da bir Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti
Ukrayna’da etkisini gösteren soğuk havalardan etkilenen 1 Türk vatandaşı donarak hayatını kaybetti.
- İHA
Ukrayna'da etkili olan soğuk havalar, 1 Türk vatandaşının ölümüne neden oldu.
Ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde yaşayan Rüstem Avşar'ın donarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Avşar'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi için Türk yetkililerin devreye girdiği bildirildi.
Avşar'ın cenazesi adli tıpta işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilmek üzere Türk Hava Yolları ile Odessa kentinden İstanbul'a getirilecek.
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