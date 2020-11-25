Ukrayna'da casus krizi! Vatana ihanet ile yargılanacak

star.com.tr 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:48

Aktarılan bilgilere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) gerçekleştirilen özel operasyon sonrasında, Ulusal Muhafız birliklerinden bir komutanın Ukrayna’nın savunma alanındaki bilgileri Rusya Federasyonu’nun “özel servislerine” ilettiğini tespit etti.

Soruşturmaya göre, 2019 yılında Ukraynalı asker, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay temsilcileri tarafından işe alındı. Casus, uluslararası ortaklar tarafından Ulusal Muhafız birimlerine askeri yardım sağlanması ve yabancı eğitmenlerin faaliyetleri hakkında bilgi topladı. Ayrıca Rus istihbaratı Ukrayna'nın askeri tesislerinin yerleşim planıyla ilgileniyordu.

Casusun hizmet yeri ve ikametgahında yapılan aramalarda, yasadışı faaliyetlerine dair kanıt elde edildi. Ele geçirilen teknolojik cihazların bilgi aktarmada kullanıldığı düşünülürken casusun gerçekleştirdiği operasyonlar karşılığında aldığı paraların banka kartlarına ilişkin kanıtlar da bulundu.



Operasyon Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) tarafından gerçekleştirildi.

Halihazırda casusun Ukrayna iç hukuku kapsamında ceza kanunun 111. maddesine ilişkin (vatana ihanet) bir suç işlediği için tutuklandığı bildirildi.

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