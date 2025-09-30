İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor! 2 yerleşim birimi daha Rus güçlerinin eline geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

30 Eylül 2025 Salı 17:57
Ukrayna'da çatışmalar şiddetleniyor! 2 yerleşim birimi daha Rus güçlerinin eline geçti
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Batı ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

81 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada ayrıca gece Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

