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Dünya

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna'da, Harkov Valisi Aleksey Kuçer, dün Harkov'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldığını bildirdi.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 21:04 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 21:04
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Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, Harkov Valisi Aleksey Kuçer, karakutuya ulaşılan karakutunun henüz incelenmediğini aktardı.

Kuçer, karakutunun en kısa sürede deşifre edileceğini umduğunu belirtti.

Uçağın enkazını toplama çalışmaları devam ediyor.

Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde dün AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

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