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Dünya

Ukrayna'da ikinci İHA dalgası paniği! Tepkiler peş peşe geldi

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırının ikinci dalgasını başlattığını duyurdu.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 15:04 - Güncelleme:
Ukrayna'da ikinci İHA dalgası paniği! Tepkiler peş peşe geldi
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Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin resmi Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar İHA'lar fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların Ukrayna'nın Kiev, Çerkassi, Poltava ve Kirovograd yönünde görüldüğü kaydedildi.

- KULEBA: "RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Rus ordusunun bugün ülkesine düzenlediği yoğun füze ve İHA saldırısında sivillerin de hedef alındığını kaydeden Kuleba, "Rusya, sivillere karşı korkakça bir savaş yürütmeye devam ediyor, bu da savaş suçu teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba mesajında, Rus saldırılarının uluslararası toplum tarafından somut adımlarla kınanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kuleba ayrıca, uluslararası ortaklarından Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılar düzenleme hakkını teyit etmelerini istedi.

- ZELENSKİY: "RUSYA UKRAYNA'YA YÖNELİK SALDIRIDA 100'DEN FAZLA FÜZE VE 100'E YAKIN İHA KULLANDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullandığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik gerçekleşen en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkatini çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getiren Zelenskiy, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısının bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri
  • Rus ordusu
  • İHA saldırısı

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