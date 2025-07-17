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Dünya

Ukrayna'da kapsamlı kabine değişikliği! Savunma bakanlığına kritik atama

Ukrayna'da kabinede kapsamlı değişikliğe gidilirken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savunma bakanlığına Denis Şmihal'i atadı.

İHA17 Temmuz 2025 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Ukrayna'da kapsamlı kabine değişikliği! Savunma bakanlığına kritik atama
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Ukrayna parlamentosundan yeni kabine için oylama düzenlendi. Savunma bakanlığına önerilen 49 yaşındaki Denis Şmihal, 450 sandalyeli parlamentoda 267 milletvekilinin "evet" oyunu olarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. 2020'den bu yana başbakanlık görevini yürüten Şmihal, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olarak ülke tarihine geçti. Şmıhal, savunma sektörünü, yerli silah üretimini, silah ve savunma alanındaki uluslararası iş birliğini denetleyecek, aynı zamanda devlet harcamalarının büyük kısmından da sorumlu olacak.

KAPSAMLI KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Ukrayna parlamentosu ayrıca Savunma Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığının, Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanlığının birleştirilmesine karar verdi. Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Ekonomi, Çevre ve Tarım Bakanı Oleksii Sobolev, Enerji Bakanı Svitlana Grynychuk, Sosyal Politika, Aile ve Ulusal Birlik Bakanı Denys Uliutin, Adalet Bakanı Herman Halushchenko, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Taras Kachka oldu.

Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, İyileşmeden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksii Kuleba, İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Maliye Bakanı Serhiy Marchenko, Gazi İşleri Bakanı Nataliia Kalmykova, Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidny, Eğitim ve Bilim Bakanı Oksen Lisovyi ise koltuğunu korudu.

Parlamento, kısa süre önce Yulia Svyrydenko'yu Ukrayna'nın yeni başbakanı olarak onaylamıştı.

YERLİ SİLAH PAYININ 6 AY İÇİNDE YÜZDE 40'TAN YÜZDE 50'YE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni hükümetinin, Ukrayna'nın savaş alanındaki yerli silah payını 6 ay içinde yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarmasını beklediğini söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın Şubat 2022'deki işgalinden bu yana yapılan en büyük kabine değişikliğinin temel hedefleri arasında müttefik ülkelerle ekonomik iş birliğinin genişletilmesinin yer aldığını belirtti.

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