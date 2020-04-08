İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7731
  • EURO
    7,384
  • ALTIN
    359.301
  • BIST100
    93004.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'da koronavirüs istihbarat servisine de sıçradı
Dünya

Ukrayna'da koronavirüs istihbarat servisine de sıçradı

Ukrayna'da istihbarat servisinde görevli 3 personelde korona virüsü tespit edildi.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 17:36
ABONE OL

Ukrayna’nın Rovno şehrinde, Ukrayna İstihbarat Servisi’nde (SBU) görevli 3 kişiye yapılan korona virüsü testi pozitif çıktı. Rovno Bölgesel Yönetim Başkanı Sergey Podolin, “Korona virüs testi pozitif çıkan 3 SBU görevlisi hastaneye kaldırıldı. Görev yaptıkları istihbarat ofisleri ve temas kurmuş olabilecekleri diğer istihbarat görevlileri karantinaya alındı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamalara göre, ülke genelinde korona virüsü vakası bin 668’e, can kaybı ise 52’ye yükseldi.

Halk TV'de koronavirüs hastaları için skandal sözler: Öldürürdüm

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.