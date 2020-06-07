AA 07 Haziran 2020 Pazar 11:47 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 11:48

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, başkent Kiev'de düzenlediği brifingde, ülkesindeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Stepanov, son 24 saatte 485 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 26 bin 999'a yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 1932'sinin çocuk ve 5 bin 50'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 11 artarak 788'e, iyileşen sayısının da 242 artarak 12 bin 54'e çıktığını aktardı.

Ülkede, 14 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ukrayna'da, ilk Kovid-19 vakası 3 Mart’ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 13 Mart’ta kayıtlara geçmişti.

- GÜRCİSTAN'DA 285 KİŞİ HASTANELERDE GÖZETİM ALTINDA



Gürcistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 812'ye çıktı.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte bir kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 812’ye, sağlığına kavuşanların sayısının 674'e ulaştığı belirtildi.

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, yaptığı açıklamada, vaka görülen 1 kişinin karantinaya alındığını bildirdi.

Bugüne kadar salgın nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan’da, 3 bin 161 kişi karantinada, 285 kişi ise hastanelerde gözetim altında bulunuyor.

İlk vakaya 26 Şubat’ta rastlanan ülkede, 21 Mart-22 Mayıs'ta OHAL ilan edilmişti.