3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
  Ukrayna'da kritik atamalar: Savunma ve istihbaratta yeni dönem
Dünya

Ukrayna'da kritik atamalar: Savunma ve istihbaratta yeni dönem

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hükümet ve devlet kurumlarında kapsamlı bir değişim sürecinin başlatıldığını açıkladı. Bu kapsamda Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'un savunma bakanlığına getirildiğini duyurdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi 00:20
Ukrayna'da kritik atamalar: Savunma ve istihbaratta yeni dönem
Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna hükümeti ve bazı devlet kurumlarında devam eden görev değişikliklerine ilişkin bilgi verdi.

Devlet kurumlarında "değişikliklerin süreceğini" kaydeden Zelenski, "Bugün, Ukrayna'yı daha dirençli hale getirmek için önemli bir iç değişiklik sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkanı Kirilo Budanov'u Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı olarak atadığını ve bu atamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko'nun ise GUR Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov'a savunma bakanı olarak atanmasını teklif ettiğini kaydeden Zelenski, "Ukrayna Savunma Bakanlığının çalışma şeklini de değiştirmeye karar verdim." diye konuştu.

Zelenski, Savunma Bakanı Denis Şmigal'in ekibinde kalacağını, kendisine önemli bir görevi üstlenmesini önerdiğini belirterek, "Değişikliklere yarın devam edeceğiz. Daha çok karar alınacak." yorumunu yaptı.

Avrupa, ABD ve Ukrayna'nın güvenlik danışmanlarının bir toplantı gerçekleştireceğini belirten Zelenski, ülkesine destek veren herkese teşekkür etti.

