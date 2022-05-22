Ukrayna'da kritik karar: 90 gün daha uzatıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 88. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA: DONETSK VE LUGANSK'TA SON BİR GÜNDE RUSYA'NIN 9 SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk ve Lugansk'ta son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının Ukrayna ordusu tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda savaşın devam ettiği bölgelerde Rusya'nın hava saldırılarının arttığına dikkat çekilerek, "Düşman Doğu Harekat Bölgesi'ndeki saldırı eylemlerini durdurmuyor." ifadesi kullanıldı.

Belarus sınırlarından Ukrayna yerleşimlerine yönelik hava ve top saldırı tehditlerin sürdüğü belirtilen açıklamada, Belarus tarafındaki sınır bölgesinde ek özel istihbarat araçlarının konuşlandırıldığı bildirildi.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumi ve Çernigiv bölgelerine yönelik Rus ordusunca hava saldırıları düzenlediği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'daki Ukrayna ordusunun birliklerine ateş açtıkları kaydedildi.

Donetsk ve Lugansk'ta son bir günde Rusya'nın düzenlediği 9 saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince püskürtüldüğü belirtilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin, Ruslara ait 5 tank, 10 zırhlı araç, 2 araç ve 4 topçu sistemini imha ettiği ifade edildi.

Donbas'ta ayrıca Rus ordusu tarafından fırlatılan iki füzenin düşürüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, Ukrayna savaş uçaklarının Ruslara ait 10 askeri noktayı imha ettiği belirtildi.

Öte yanda Ukrayna haber ajansı Unian'a göre, son 24 saatte Rus güçlerinin Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 8 kişi yaralandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:40 Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

14:07 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tahıl fiyatlarındaki artış ve arzdaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için "buğday depolama dosyasına önem vereceklerini" söyledi.

13:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak" dedi.

12:55 Rusların saldırdığı Ukrayna'nın Buça kentindeki pazar yerleri yeniden faaliyete geçti.

11:48 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiğini bildirdi.

11:30 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Donbas'taki durumun son derece zor olduğunu belirterek, "Rus ordusu önceki günlerde olduğu gibi Slovyansk ve Severodonetsk'e saldırmaya çalışıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu saldırıyı caydırıyor" dedi.

11:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donetsk ve Lugansk'ta son 24 saatte Rus ordusunun 9 saldırısının Ukrayna ordusu tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

10:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa kentinde, savaş mağdurlarına kapılarını açan bir manastır yaralı halde bulunan ve terk edilen kedilere de ev sahipliği yapıyor.

09:00 Ukrayna'nın Mariupol kentinde düzenlenen füze saldırısının ardından çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamlarına devam ediyor.

08:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Mariupol'deki Azovstal Fabrikası'ndan Rusya'nın kontrolündeki şehirlere götürülen Ukraynalı askerler ile Rus savaş esirlerinin takasına hazır olduklarını bildirdi.

07:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Sloviansk kentinde sivillerin tahliyesi devam ediyor.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Zaporijya Oblastı'ndaki yerleşim yerindeki hasar görüntülendi. Kent çevresinde saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmiş bir zırhlı araç dikkat çekti. Bölgedeki görevli askerlerin nöbetlerini sürdürdüğü gözlendi.

04:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü. İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamada, Draghi ve Zelenski'nin görüşmede, Ukrayna'daki çatışmalarda son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

03:30 Ukrayna'nın Çernihiv kentinde 14 mağaza, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak hizmet veriyor.