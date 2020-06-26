DHA 26 Haziran 2020 Cuma 16:10 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:12

Ukrayna'nın Odessa şehrinde Neonazi örgüte mensup iki kişinin cami yakmaya çalıştıkları sırada son anda yakalandı. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı SBU’dan yapılan açıklamada, Odessa’da dün gece iki kişinin, yanıcı maddelerin olduğu şişeleri bir camiye atmaya çalışırken son anda güvenlik güçlerince yakalandıkları bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, olayın planlanmasına ilişkin kayıtlara ve patlayıcı maddelere ulaşıldığı bildirildi. Saldırganların Neonazi örgütlere mensup olduğu belirtilen açıklamada, içlerinden birinin Odessa’ya gelmeden önce uzun süre Rusya’da kaldığı belirtildi. SBU, söz konusu saldırganların arkasında Rus istihbarat birimlerinin olmasından şüphelendiklerini kaydetti.