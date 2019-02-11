Ukrayna'da radikal milliyetçiler polis karakoluna saldırdı

Ukrayna'da 31 Martta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en güçlü adaylarından olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun hafta sonu Kiev'de düzenlenen mitinginde eylem hazırlığında olan yüzleri maskeli yaklaşık 30 kişiyi polis gözaltına aldı. Kiev emniyetinden yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bıçak, biber gazı ve boya ele geçirildi.

Polis karakoluna götürülen zanlılar, yapılan aramaların ardından serbest bırakılırken, o sırada aynı guruba mensup onlarca kişi karakola baskın düzenledi. Polisin el koyduğu bıçaklarla diğer eşyaları geri almak isteyen saldırganlar binanın içine girerken, güvenlik güçleri eylemcilere sert müdahalede bulundu. Çıkan arbedede üç polis ve yedi saldırgan yaralandı.

Kiev Emniyet Müdürü Andriy Krişçenko yaptığı açıklamada, "Saldırganlar, gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde ele geçirilen eşyaları geri almak istediler. Çok sayıda silahın bulunduğu polis karakoluna saldırdılar. Beş yıl önce yaşanan benzer olayları hatırlıyoruz. Bu nedenle özel harekâtçılara gerekli önlemleri almaları talimatı verdim" dedi.

Olayda gözaltına alınan 24 saldırganın üzerlerinde yapılan aramalarda iki silah, sekiz bıçak ve 10 biber gazı bulunduğu bildirildi.

AŞIRI GÜÇ KULLANAN POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaylar sırasında yere yatırılarak etkisiz hale getirilen bir eylemciye karşı polisin aşırı güç kullanması ise tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, yerde yatan kişiye vurmaya devam eden polisin kimliğinin tespit edildiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖLEN AKTİVİST İÇİN EYLEM YAPIYORLARDI

Timoşenko'un mitingi öncesi gözaltına alınan saldırganlar, Ukrayna’da yolsuzluklarla mücadele eden ünlü aktivist Yekaterina Gandzyuk’un öldürüldüğü cinayetin üzerine gidilmediği gerekçesiyle eylem yapmaya hazırlanıyorlardı. 33 yaşındaki Gandzyuk, yüzüne asit dökülerek saldırıya uğradıktan üç ay sonra, geçen kasım ayında Kiev'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'da karakol baskınıyla bir kez daha gündeme gelen ‘C14’ adlı radikal milliyetçi gurup, son dönemde benzer eylemlerle adından söz ettiriyor. Kiev’de alkol satışı yapan bazı kafelere ‘halkı rahatsız ettikleri’ gerekçesiyle saldıran gurup, Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatların otomobillerine de zarar vermişti.