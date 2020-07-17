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Dünya

Ukrayna'da 'Rusça' protestosu

Ukrayna'da Rusça diline yönelik hazırlanan kanun teklifi gerilimi yaşanıyor. Kanun teklifi Kiev'deki Meclis binası önünde protesto edildi.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 15:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:59
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Ukrayna’da Rusçanın okullarda 2023’e kadar öğretilmesini öngören bir yasa tasarısının hazırlanması ile Ukraynalılar başkent Kiev’deki Meclis binası önünde protesto gerçekleştirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Verhovnaya Rada (Ukrayna Meclisi), 2 gündür süren gösterilerin odağı haline geldi. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkarı partisinden milletvekili Maksim Bujanskiy, Ukrayna’daki okullarda Rusça eğitim dilinin 2023’e kadar uygulanmasının önünü açan 2362 numaralı yasa tasarısını hazırlayıp gündeme getirmesi protestoların fitilini ateşledi. Rusçanın ülkedeki okullarda öğretilmesini ve konuşulmasını istemeyen bir grup, kararı protesto etmek için Meclis etrafında toplandı. Göstericilerin açtığı bir pankartta "Ateşi körükleme, dilime dokunma" ifadeleri yer aldı. Protestolarda zaman zaman polisle göstericiler arasında arbede de yaşanıyor.

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