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Dünya

Ukrayna'da sokaklar karıştı: Polis, müdahalede zorlandı

Ukrayna'da göstericiler, aşırı sağcı aktivist Sternenko'nun tutuklanmasını protesto etti. Başkent Kiev'deki devlet başkanlığı ofisinin önünde toplanan binlerce gösterici, ofisin camlarını kırdı, polise ses bombası attı.

21 Mart 2021 Pazar 15:08 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 15:12
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göstericiler aşırı sağcı aktivisit Sergey Sternenko'nun tutuklanmasına tepki gösterdi, Sternenko'nun serbest bırakılmasını istedi.

TRT Haber'in haberine göre, binlerce gösterici, ofisin duvarlarını boyadı, ellerindeki havai fişekleri, ses bombalarını polise fırlattı, ofisin girişindeki tabelayı ateşe vermeye çalıştı.

Polis, binanın kapı ve pencerelerine de zarar veren göstericilere müdahale etmekte zorlandı.

Eski bir milletvekilini kaçırmakla suçlanan Sternenko, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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