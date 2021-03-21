Ukrayna'da sokaklar karıştı: Polis, müdahalede zorlandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de göstericiler aşırı sağcı aktivisit Sergey Sternenko'nun tutuklanmasına tepki gösterdi, Sternenko'nun serbest bırakılmasını istedi.
TRT Haber'in haberine göre, binlerce gösterici, ofisin duvarlarını boyadı, ellerindeki havai fişekleri, ses bombalarını polise fırlattı, ofisin girişindeki tabelayı ateşe vermeye çalıştı.
Polis, binanın kapı ve pencerelerine de zarar veren göstericilere müdahale etmekte zorlandı.
Eski bir milletvekilini kaçırmakla suçlanan Sternenko, mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.