Ukrayna'da vaka sayıları 3 binin altına düştü

AA 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:51

Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölü sayısı 63 artışla 21 bin 924, iyileşen sayısı ise 5 bin 783 artışla 953 bin 297 oldu.

Ülkede 2 bin 516 kişide virüsün görülmesiyle son 4 ayın günlük en düşük rakamı kaydedildi, vaka sayısı 1 milyon 194 bin 328'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerini 8-24 Ocak'ta sıkılaştıran ülkede, bugünden itibaren yumuşaya gidiliyor.

Buna göre alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler 07.00-22.00 saatleri arasında çalışabilecek, eğitim bölgedeki vaka yoğunluğuna göre yüz yüze veya uzaktan devam edecek.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide vaka görülmesiyle, günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.