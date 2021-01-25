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Dünya

Ukrayna'da vaka sayıları 3 binin altına düştü

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 516 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle 4 aydır ilk kez günlük vaka sayısı 3 binin altına düştü.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:51
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Ukrayna Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölü sayısı 63 artışla 21 bin 924, iyileşen sayısı ise 5 bin 783 artışla 953 bin 297 oldu.

Ülkede 2 bin 516 kişide virüsün görülmesiyle son 4 ayın günlük en düşük rakamı kaydedildi, vaka sayısı 1 milyon 194 bin 328'e çıktı.

Kovid-19 tedbirlerini 8-24 Ocak'ta sıkılaştıran ülkede, bugünden itibaren yumuşaya gidiliyor.

Buna göre alışveriş merkezleri, restoran ve kafeler 07.00-22.00 saatleri arasında çalışabilecek, eğitim bölgedeki vaka yoğunluğuna göre yüz yüze veya uzaktan devam edecek.

Ülkede 28 Kasım 2020'de 16 bin 294 kişide vaka görülmesiyle, günlük en yüksek rakam yaşanmıştı.

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