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Dünya

Ukrayna'da yabancı gönüllüler için bir lejyon kuruluyor

Ukrayna'da Rusya'nın saldırısına karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllüler için 'Bölgesel Savunma için Uluslararası Lejyon' isminde birlik kuruluyor.

AA27 Şubat 2022 Pazar 12:37 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 12:39
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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının sadece ülkenin işgali değil Avrupa'ya ve dünya hukuk düzenine karşı bir savaşın başlangıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırdığı kaydedildi.

Yabancıların Ukrayna ordusunda 2016'tan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan açıklamada, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulduğu aktarıldı.

İlgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

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