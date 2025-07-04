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Dünya

Ukrayna'da Zaporijya alarmı: Nükleer santral tehlike altında

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin dış güç kaynağının tamamen kesildiğini açıkladı. Santral, acil durum dizel jeneratörleriyle çalışırken, güvenlik durumu “son derece tehlikeli” seviyeye yükseldi.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Ukrayna'da Zaporijya alarmı: Nükleer santral tehlike altında
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UAEA'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Zaporijya NGS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Grossi, santralin bugün tüm harici elektrik bağlantısını kaybettiğini bildirdi.

Bunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 9. kesinti olduğunu ve 2023 sonundan bu yana ilk kez yaşandığını belirten Grossi, "Santral şu anda acil durum dizel jeneratörleriyle çalışıyor, bu da nükleer güvenliğin son derece tehlikeli bir durumda olduğunu ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

DIŞ GÜÇ KAYNAĞI YENİDEN SAĞLANDI

UAEA'dan yapılan yeni paylaşıma göre ise Grossi, 3,5 saatlik kesintinin ardından santralin dış güç kaynağının yeniden sağlandığını, ancak Ukrayna'da nükleer güvenliğin son derece riskli olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun geçen hafta Zaporijya NGS'ye yönelik insansız hava araçları ile saldırı düzenlediğini anımsatmış, UAEA'nın buna tepki göstermesini beklediklerini ifade etmişti.

Zaharova, "UAEA Sekreterliğinin, Kiev yönetiminin bu eylemleriyle ilgili herhangi bir tepkide bulunmamasından dolayı üzgünüz. UAEA ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlardan, Kiev yönetiminin suç içeren eylemlerini gerekli şekilde değerlendirmesini talep edeceğiz." demişti.

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