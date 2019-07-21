Zelenskiy parlamentoyu da aldı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna'daki erken genel seçimde Zelenskiy'in partisi birinci oldu

Ukrayna'daki erken genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerine göre Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi, yüzde 43,9 ile en çok oyu aldı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna'da erken milletvekili genel seçiminde oy verme işlemleri sona erdi.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in göreve geldikten sonra parlamentoyu feshetmesi nedeniyle yapılan ve 22 partinin katıldığı seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.

Ulusal sandık çıkış anketine göre, Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi yüzde 43,9 oy ile liderliğe otururken, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu yüzde 11,5 oy ile ikinci sırada yer aldı.

Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışması yüzde 8,9 oy, eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan partisi yüzde 7,6 oy, rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Ses ise yüzde 6,3 oy oranı ile yüzde 5 barajını geçti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimi yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.

 

 

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

'Gözleri yaşlı görünce biz de dayanamadık'

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Zelenskiy parlamentoyu da aldı

Başkan Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu

Başkan Erdoğan'dan Emre'nin ailesine başsağlığı telefonu

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

İdlib'in sesini duyuran Enes Diyab, Rus saldırısında öldü

'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

'Orsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yüzde 16 ile seçimi kazandı

Yüzde 16 ile seçimi kazandı

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!

Almanya'dan çok kritik İran açıklaması!

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin

Tarla sahibi önce şaşırdı, sonra duygulandı: Hakkınızı helal edin
 

POPÜLER HABERLER

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

Dünyanın en gelişmiş ZMA'sı Puma, el yaktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA