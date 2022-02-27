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Dünya

Ukrayna'daki saldırılarda 4 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında 4 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

IHA27 Şubat 2022 Pazar 12:46 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 13:01
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Azerbaycan'ın Ukrayna Konsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre dün gece Ukrayna'nın Odessa kentinden ayrılmaya çalışan Azerbaycanlı vatandaşların bulunduğu araç konvoyuna sabotaj grupları tarafından ateş açıldı.

Açıklamada, saldırılarda toplam 4 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği kaydedildi. Odessa kentine hayatını kaybeden Rehim İsmayılov, Gabil İsmayılov ve Nemat İsmayılov isimli Azerbaycanlıların yakın akraba olduğu aktarılırken, Harkov kentindeki çatışmaların ortasında kalan Azerbaycanlı 1 gencin de hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybeden gencin Ukrayna halk sanatçısı Katib Memmedov'un yeğeni Goşgar Memmedov olduğu açıklandı.

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