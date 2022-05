Ukrayna'dan ABD'li isme sert tepki: Takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 92. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ZELENSKİ'DEN "UKRAYNA TOPRAK VERMELİ" İMASINDA BULUNAN KİSSİNGER'A TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeli" imasında bulunan eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in sözlerini, 1930'larda Nazi Almanya'sını yatıştırma politikasına benzeterek, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Davos Zirvesinde "Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi kabul etmesi gerektiğini" ima eden eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki gösterdi. "Dünyanın Ukraynalıların cesaretine hazır olmadığı ortaya çıktı" diyen Zelenski, "24 Şubat'ta her şeyin nasıl başladığını hatırlayın, dünyadaki birçok kişi Ukrayna'nın büyük çaplı bir savaşa dayanabileceğine bile inanmadı. Neden böyleydi? Çünkü devletimizin potansiyelini değerlendirirken şüphe duyan tüm bu insanlar yanıldıkları için değil, birçoğu Ukrayna'yı hesaba katmak istemedikleri için böyle oldu. Ukrayna'yı hesaba katmak gibi bir alışkanlıkları yoktu" ifadelerini kullandı. Zelenski, "Rus devleti ne yaparsa yapsın, her zaman 'çıkarlarını dikkate alalım' diyen birileri var. Bu yıl Davos'ta oldu, binlerce Rus füzesinin Ukrayna'yı vurmasına, on binlerce Ukraynalı öldürülmesine, Bucha ve Mariupol vs. yıkılan şehirlere ve Rus devletinin öldürdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve aşağıladığı kamplarına rağmen. Rusya, tüm bunları Avrupa'da yaptı. Ama yine de Davos'ta Kissinger, derin geçmişten çıkıyor ve Ukrayna'nın bir parçasının Rusya'ya verilmesi gerektiğini söylüyor. Böylece Rusya, Avrupa'ya yabancılaşmayacak" dedi.

"KİSSİNGER'IN TAKVİMİ 2022 DEĞİL, 1938 GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Kissinger'in görüşlerini 1938'de Nazi Almanyasının yatıştırılmasına benzeten, 1938'de İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya tarafından imzalanan, Nazi Almanyasının Çekoslovakya'nın batısındaki toprakları ilhak etmesinin yolunu açan Münih Anlaşması'na atıfta bulunan Zelenskiy, "Kissinger'ın takvimi 2022 değil, 1938 gibi görünüyor ve Davos'ta değil, o zamanın Münih'inde bir dinleyici kitlesiyle konuştuğunu sanıyordu. Bu arada 1938 yılında Kissinger, ailesi Nazi Almanya'sından kaçarken 15 yaşındaydı ve her şeyi mükemmel bir şekilde anladı. Kissinger, o zaman kimseden, kaçmak veya savaşmak yerine Nazilere uyum sağlamanın gerekli olduğunu duymadı" dedi.

Kissinger'ın sözleri

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya bırakması gerektiğini ima ederek Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti. İngiliz medyası Kissinger'ın açıklamalarını, "Ukrayna Rusya'ya toprak vermeli" başlığıyla servis etmişti. İngiliz Daily Mail gazetesi, "Henry Kissinger, Ukrayna'ya barış anlaşmasına varmak için Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini söyledi" başlığını kullanırken, The Telegraph gazetesi de, "Ukrayna, Rusya'ya toprak vermeli" şeklinde başlık atmıştı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:02 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 150 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 600 askerini kaybettiğini bildirdi.



09:50 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kendisine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna'dan gıda taşıyan gemiler için "insani koridor" açmaya hazır olduğu ifade etti.

09:30 Yunanistan'da çıkan yangında Ukraynalı mülteciler için toplanan insani yardım malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

06:00 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani yardım koridoru açtıklarını bildirdi.

05:00 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, Romanya'daki Ukraynalı mültecileri ziyaret etti.

04:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk teklifinde bulunan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye en başarılısı oldu." dedi.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Lviv kentinde kültürel faaliyetler üç ayı aşkın bir süre sonunda tekrar düzenlenmeye başladı. Maria Zankovetska Tiyatro Salonu'nda 'Teulis Şovu' isimli oyun sahnelendi.

02:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın Vilhivka köyünde, saldırılar sonucu bir okul ağır hasar gördü.

01:00 Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'nın Odessa kentindeki çocuklar, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın moral veren açık mektubuna cevap yazdı.

00:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini bildirdi.