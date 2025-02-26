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Dünya

Ukrayna'dan ABD'ye: Güvenlik garantileri yoksa imza yok

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın nihai taslağının hazırlandığını belirterek, 'Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz.' dedi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
Ukrayna'dan ABD'ye: Güvenlik garantileri yoksa imza yok
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Başbakan Şmigal, Ukrayna'nın 1+1 televizyon kanalında, ülkesinin sahip olduğu maden kaynaklarına yatırım yapılmasına ilişkin ABD ile yürüttükleri hazırlık sürecini değerlendirdi.

Anlaşmanın Ukrayna'nın güvenliği ile doğrudan ilgili olması gerektiğini vurgulayan Şmigal, "Garantiler olmadan hiçbir anlaşmaya imza atmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

ANLAŞMA ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞMA VURGUSU

Şmigal, iki hafta boyunca ABD ve Ukrayna hükümetleri arasında anlaşma üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Anlaşma taslağının nihai versiyonunu oluşturduklarını dile getiren Şmigal, anlaşma taslağının adının "Ukrayna'nın Yeniden İnşası İçin Yatırım Fonu Kuralları ve Koşullarının Kurulmasına Dair Anlaşma" olduğunu söyledi.

Şmigal, taslağın 10. maddesinin, ABD'nin Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlanması için gerekli güvenlik garantilerini elde etme çabalarını desteklemesini öngördüğünü belirterek, "Ne Ukrayna Devlet Başkanı ne de Ukrayna hükümeti bu anlaşmayı ve imzalanmasını Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinden bağımsız olarak ele almayacak." diye konuştu.

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