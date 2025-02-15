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Dünya

Ukrayna'dan ABD'yi kızdıracak adım! Trump'ın ısrarı sonuç vermedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği iddia edildi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Ukrayna'dan ABD'yi kızdıracak adım! Trump'ın ısrarı sonuç vermedi
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Politico adlı medya kuruluşunun haberine göre, müzakereler hakkında bilgi sahibi iki kişi, Zelenski'nin, askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiğini aktardı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukraynalı bir yetkili, "Anlaşma henüz imzalanmadı. Taraflar ayrıntıları tartışıyor. Avukatlar, üzerinde çalışıyor. ABD, taslaklarında Ukrayna'nın maden zenginliklerinin yüzde 50'sini nasıl almak istediklerini çok karmaşık bir şekilde tarif etti." dedi.

Yetkili, ABD'nin planının Ukrayna yasalarına ters düşebileceği için "işe yaramayabileceğini" de sözlerine ekledi.

TRUMP NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNE GÖZÜNÜ DİKTİ

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

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