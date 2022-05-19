Ukrayna'dan 'ateşkes' cevabı: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 85. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİ DANIŞMANI PODOLYAK: BİZE ATEŞKES TEKLİF ETMEYİN



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 85. güne girilirken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, sosyal medya hesabından savaş dair açıklamalarda bulundu.

Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" ifadelerini kullandı. Fransa ile Almanya'nın aracılık ettiği ve Belarus'un başkenti Minsk'te 2015 yılında Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan barış anlaşmasına işaret eden Podolyak, "Ukrayna yeni 'Minsk' ve savaşın birkaç yıl içinde tekrar etmesiyle ilgilenmiyor. Rusya, işgal altındaki topraklarımızı tamamen özgürleştirmeye hazır olana kadar müzakere ekibimiz silahlar, yaptırımlar ve paradır" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:30 Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Başbakanı Zeljka Cvijanovic, ülkesinde Rusya'ya yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi.

11:55 Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik ilave 300 milyon dolar mali yardım sağlayacak.

11:30 Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında iki aydan fazladır devam eden savaşın Kırım'ın kurtarılması için fırsat olduğunu söyledi.

11:25 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rus güçlerinin kontrolünde bulunan Malaya Rogan kasabası Ukrayna ordusu tarafından geri alındı. Kasabada zarar gören evler ve araçlar görüntülendi.

11:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Bize ateşkes teklif etmeyin. Bu, Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden imkansız" dedi.

09:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 28 bin 500 asker, 203 uçak, 167 helikopter ve 1254 tankını kaybettiğini bildirdi.

09:30 Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı bildirildi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini öne sürdü.

06:00 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin 'küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş' olduğunu belirterek, limanlar açılmazsa 'kıtlık ve zorunlu kitlesel göç' yaşanabileceği uyarısı yaptı.

05:30 ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın ABD'nin Kiev Büyükelçiliğine aday gösterdiği Bridget A. Brink'in adaylığını onayladı.

03:30 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde, çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerleri için gönüllülerce defin işlemi gerçekleştirildi.

02:00 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme öncesinde, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimizin Ukrayna'yı desteklemekte gösterdiği dayanışma için minnettarız" dedi.

01:00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." dedi.

00:50 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, birçok faktörden dolayı dünyada akut gıda güvensizliğine maruz insan sayısının 2016-2021 yılları arasında 108 milyondan 161 milyona çıktığını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının küresel gıda güvenliği krizini daha da derinleştirdiğini savundu.

00:00 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.