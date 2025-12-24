İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8529
  • EURO
    50,7006
  • ALTIN
    6179.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rus keşif uçağı düşürüldü
Dünya

Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rus keşif uçağı düşürüldü

Ukrayna Güvenlik Servisince (SBU), Rusya'daki Krasnodar bölgesinde 'Eisk' hava üssünde konuşlu bir IL-38N tipi keşif uçağının vurulduğu iddia edildi.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Ukrayna'dan çarpıcı iddia: Rus keşif uçağı düşürüldü
ABONE OL

SBU tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eisk" hava üssünde konuşlandırılan ve "Deniz Ejderi" olarak da bilinen IL-38N tipi keşif uçağına yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "Proje 636.3" tipi bir denizaltıya aralık ayının ortasında insansız deniz araçlarıyla saldırıldığının hatırlatıldığı açıklamada, aynı "operasyon" kapsamında bir keşif uçağının da hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu uçağın Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarını tespit etmesini engellemek amacıyla operasyonun ilk aşamasında uçağa yönelik saldırı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusların, Karadeniz'de bu sınıftan sadece bir uçağı vardı ve bu uçak hedefe doğru hareket eden 'Sub Sea Baby' denizaltı insansız hava araçlarını tespit edebiliyordu."

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucunda uçağın hasar gördüğü öne sürülen açıklamada, "Patlama, ana ekipman ile radar bölmesinin hemen üzerinde meydana geldi ve motora da hasar verdi." ifadesine yer verildi.

RUSYA: UKRAYNA'NIN, RUS DENİZALTINI VURDUĞU BİLGİSİ GERÇEK DEĞİL

SBU sosyal medya hesabından 15 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda "proje 636.3" tipi denizaltısına insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Varşavyanka" sınıfı olarak da bilinen denizaltının "ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hâle geldiği." iddia edilmişti.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre, Rus Karadeniz Donanması Basın Servisi Müdürü Aleksey Rulev, Ukrayna istihbarat servisinin Novorossiysk Askeri Deniz Üssü'nde Karadeniz Donanmasına ait bir denizaltının imha edildiği yönünde bilgi yaydığını söyledi.

Söz konusu iddiaların "gerçeği yansıtmadığını" savunan Rulev, "Düşmanın insansız su altı aracı kullanarak denizaltıyı sabote etme girişimi başarısız oldu. Novorossiysk Askeri Deniz Üssü koyunda konuşlu Karadeniz Donanmasına ait hiçbir gemi veya denizaltı ile mürettebatı sabotaj sonucu zarar görmedi ve normal görevlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

  • rusya ukrayna savaşı
  • keşif
  • uçak
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.