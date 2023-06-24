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Dünya

Ukrayna'dan dikkat çeken paylaşım: ''İzliyoruz''

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile Wagner arasında yaşanan krizin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, 'İzliyoruz' ifadeleri kullanıldı.

24 Haziran 2023 Cumartesi 01:50 - Güncelleme:
Ukrayna'dan dikkat çeken paylaşım: ''İzliyoruz''
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Rusya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Wagner grubunun lideri Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisindeki güçlerini vurduğunu öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan "İzliyoruz" paylaşımı geldi

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubu ile Moskova arasında ipler kopuyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginlik artıyor.

Prigojin, Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Wagner'in lideri Prigojin'in yorumları Rusya'da silahlı bir çatışmayı başlatmak için çağrıdır." açıklamasını yaptı.

UKRAYNA: İZLİYORUZ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi: İzliyoruz.

"PUTİN BİLGİLENDİRİLDİ"

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Devlet Başmanı Putin'in Prigojin'in etrafındaki olaylar hakkında bilgilendirildiğini açıklamıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB ise Prigojin hakkında silahlı isyan çağrısı yapmak suçundan ceza davası açtı.

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