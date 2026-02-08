İSTANBUL 12°C / 8°C
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
  • Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Dünyadan tepki gelmeyince saldırılar yoğunlaşıyor
Ukrayna'dan dünyaya çağrı: Dünyadan tepki gelmeyince saldırılar yoğunlaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakere sürecine rağmen Rusya'nın saldırılarını artırdığını ifade etti. 'Dünya sessiz kaldıkça saldırılar büyüyor' diyen Ukrayna lideri, son bir haftada yüzlerce füze ve binlerce İHA kullanıldığını söyledi.

AA8 Şubat 2026 Pazar 13:52
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın son bir hafta içerisinde 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) hava saldırıları gerçekleştirdiğini savundu.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik son bir haftada gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın ağırlıklı olarak Ukrayna'daki enerji, lojistik ve sivil altyapıyı hedef almaya devam ettiğini belirten Zelenski, son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik saldırılarda farklı tipte 116 füze, 1200 güdümlü bomba ve 2 binin üzerinde İHA kullanıldığını ileri sürdü.

Zelenski, savaşın sona erdirilmesi için müzakereler sürerken Rusya'nın saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, "Dünyadan tepki gelmeyince saldırılar daha da yoğunlaşıyor." dedi.

Dün Rusya'nın ülkesine 40'a yakın füze ve 400'ün üzerinde İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Zelenski, bu silahların kullanımının, Rusların yaptırımları deldiği anlamına geldiğini ifade etti.

- RUSYA BU GECE UKRAYNA'YA 110 İHA İLE SALDIRDI

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu gece ülkeye 110 saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda "Şahed" ile "Gerbera" ve "İtalmas" tipi İHA'ların kullanıldığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 69 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrine yaptığı hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

