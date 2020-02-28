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Dünya

Ukrayna'dan İdlib açıklaması: Esed'i ve Rusya'yı kınıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

DHA28 Şubat 2020 Cuma13:43 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 13:44

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlib’de gerginliğin tırmanmasından dolayı derin endişe duyuyoruz. Esed rejimini ve onu destekleyerek, askerlerin ve sivillerin ölümüne yol açan Rusya Federasyonu’nun eylemlerini kınıyoruz” denildi.

Suriye’de çatışmaların son bulması çağrısı yapılan açıklamada, “Askerlerini yitiren Türkiye’ye en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Şiddetin bir an önce durdurulması ve Suriye sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmaların yerine getirilmesi çağrısında bulunan NATO’nun ve dünya kamuoyunun duruşu ile dayanışma sergiliyoruz. İnsanların acıları son bulmalı, Suriye’de yeni bir insani felaketin önüne geçilmeli” denildi.

Müslümanları vahşice katlediyorlar, camileri yakıyorlar

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