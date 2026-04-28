  • Ukrayna'dan İsrail'e ''çalıntı tahıl'' tepkisi! Zelenski: Yaptırım hazırlığındayız
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı' iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'e ulaşmasına tepki gösterdi. Ukrayna'nın, müttefik ülkeleriyle olan işbirliğine ve karşılıklı saygıya güvendiğini belirten Zelenski, 'Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere güvenliği güçlendirmek için gerçekten çalışıyoruz. İsrail hükümetinden Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkileri zayıflatacak adımlar atmamasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA28 Nisan 2026 Salı 15:23 - Güncelleme:
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan bir geminin İsrail'e ulaştığını belirterek, "Genelde, tüm ülkelerde çalıntı malların satın alınması yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu durum, özellikle Rusya tarafından çalınan tahıl için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu geminin Hayfa kentinde boşatılmaya hazırlandığına dikkati çeken Zelenski, "İsrail makamları, ülkenin limanlarına hangi gemilerin ve hangi kargoların geldiğini bilmek zorunda." ifadesine yer verdi.

Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden yasa dışı yollarla tahılı ele geçirerek ihracat yaptığını savunarak, şöyle devam etti:

"Bu tür işlemler, İsrail devletinin kanununu ihlal etmektedir. Ukrayna, bu tür olayların önlenmesi için diplomatik kanallar aracılığıyla gerekli tüm adımları atmıştır."

Atılan adımlara rağmen söz konusu geminin İsrail'e vardığına işaret eden Zelenski, hem bu tahılı doğrudan taşıyanları hem de bu tür suç faaliyetlerinden para kazanmaya çalışanları kapsayacak bir yaptırım paketi hazırladıklarını aktardı.

Ukrayna'nın, müttefik ülkeleriyle olan işbirliğine ve karşılıklı saygıya güvendiğini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Orta Doğu bölgesi de dahil olmak üzere güvenliği güçlendirmek için gerçekten çalışıyoruz. İsrail hükümetinden Ukrayna'ya saygı göstermesini ve ikili ilişkileri zayıflatacak adımlar atmamasını bekliyoruz."

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirtmişti.

