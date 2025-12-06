Ukrayna'dan ''kaçırılan çocuklar Kuzey Kore'ye gönderildi'' iddiası

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Kiev'de bulunan Ukrayna Bölgesel İnsan Hakları Merkezi'nden (RCHR) çarpıcı bir iddia geldi.

RCHR Hukuk Uzmanı Kateryna Rashevska, ABD Kongresi'ne bağlı bir alt komiteye verdiği ifadede Rus askerleri tarafından kaçırılan en az 2 Ukraynalı çocuğun zorla Kuzey Kore'ye götürüldüğünü söyledi.

Bu çocukların bir kampta tutulduğu bilgisini paylaşan Rashevska, "İşgal altındaki Donetsk bölgesinden kaçırılan 12 yaşındaki Misha ve işgal altındaki Simferopol'dan kaçırılan 16 yaşındaki Liza, evlerinden 9 bin kilometre uzaktaki Kuzey Kore'nin Songdowon kampına gönderildi" ifadelerini kullandı. Kampta çocuklara "Japon militaristlerini yok etmenin" öğretildiğini aktaran Rashevska, kaçırılan çocukların

1968'de ABD Donanması'na ait Pueblo gemisine yapılan saldırı sırasında 9 Amerikan askerini öldüren veya yaralayan Kuzey Koreli gazilerle görüştürüldüğünü ifade etti.

20 BİNE YAKIN UKRAYNALI ÇOCUĞUN RUSYA TARAFINDAN KAÇIRILDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Ukrayna yönetimi, savaşın başından bu yana Rusya'nın çok sayıda Ukraynalı çocuğu ailelerinden kopararak kaçırdığını iddia ediyor. Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan "Savaşın Çocukları" isimli veri tabanına göre Şubat 2022'den bu yana en az 19 bin 546 Ukraynalı çocuğun evlerinden zorla uzaklaştırılarak Rusya'ya ya da Rus kontrolündeki bölgelere götürüldüğü belirtiliyor.