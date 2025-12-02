İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

Ukrayna'dan Karadeniz'de saldırıya uğrayan VIDVOLGA 2 gemisine ilişkin açıklama

Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken saldırıya uğrayan gemiye ilişkin Kiev yönetiminden açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, 'MIDVOLGA-2' adlı Rus gemisine saldırıyla Ukrayna'nın hiçbir ilgisi olmadığını ifade etti.

2 Aralık 2025 Salı 17:26
Ukrayna'dan Karadeniz'de saldırıya uğrayan VIDVOLGA 2 gemisine ilişkin açıklama
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de saldırıya uğrayan Rus "MIDVOLGA-2" gemisine ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Tykhyi, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Rus propagandasının bu tür iddialarını resmen reddediyoruz. Dahası, Rusya'dan Gürcistan'a Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rota hiçbir anlam ifade etmiyor ve Rusya'nın tüm olayı kurgulamış olabileceğini düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortluk ettiği gemi, Sinop açıklarına ulaşmıştı.

