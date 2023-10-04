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Dünya

Ukrayna'dan Kırım'a çıkarma: Rus askerlerini ateş altına aldık

Ukrayna ordusuna bağlı özel kuvvetlerin Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı ve Rus askerlerini ateş altına aldığı bildirildi.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Kırım'a çıkarma: Rus askerlerini ateş altına aldık
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Yarımadası'na çıkarma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün "Timur" Özel Kuvvetler Birliğine bağlı "Stugni" ve "Bratstva" özel kuvvetlerinin Kırım Yarımadası topraklarına çıkarma yaptığı ve Rus güçlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiğini bildirmişti.

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