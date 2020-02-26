İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1486
  • EURO
    6,6828
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114296
Dünya

Ukrayna'dan korona virüsüne karşı önlem

Ukrayna, korona virüsüne karşı önlemlerini artırıyor.

IHA26 Şubat 2020 Çarşamba10:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:25

Dün İtalya’nın Milano şehrindeki konsolosluğunu geçici olacak kapatan Ukrayna, şimdi de sınır noktalarında ateş ölçer sistemi uygulamasına başlıyor. Ülkedeki tüm sınır ve gümrük noktalarından geçenlerin ateşleri ölçülecek. Uygulama sadece kara yollarını değil, havaalanları, limanlar ve demir yolları hatlarını da kapsayacak.

Önlemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, "AB ülkeleri ile 29 toplamda 232 sınır noktamız var. Sıcaklık taraması, hem hava trafiği hem de kara yolu ve demir yolları aracılığıyla dünyanın herhangi bir ülkesinden Ukrayna’ya gelen tüm vatandaşlar için zorunlu bir uygulamadır. Örneğin dün yaklaşık bin kişi Tisa kontrol noktasında sıcaklık taramasından geçirildi” diye konuştu.

Öte yandan konu ile ilgili bir açıklama yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexei Danilov, durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.

Ukrayna’da şu ana kadar herhangi bir korona virüsü vakası tespit edilmedi.

Türk zırhlısı, Esed rejimine ait tankı böyle kovaladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Hedeflerinde Türkiye var
Hedeflerinde Türkiye var

Hedeflerinde Türkiye var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.