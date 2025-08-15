İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8874
  • EURO
    47,8069
  • ALTIN
    4400.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan kritik hamle: İran'dan gelen gemi vuruldu
Dünya

Ukrayna'dan kritik hamle: İran'dan gelen gemi vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın İran'dan aldığı İHA parçalarını taşıyan gemiye saldırı düzenlediklerini duyurdu.

AA15 Ağustos 2025 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Ukrayna'dan kritik hamle: İran'dan gelen gemi vuruldu
ABONE OL

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Olya 4 Limanı'na İran'dan insansız hava araçları (İHA) için bileşenler ile mühimmat getirdiği öne sürülen gemiyi hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırının Astrahan bölgesindeki Olya 4 Limanı'na yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın bu limanı İran'dan askeri malzeme tedariki için önemli lojistik merkezi olarak kullandığı öne sürülerek, "Mevcut bilgilere göre Olya 4 Limanı'nda İran'dan 'Şahed' tipi İHA bileşenleri ve mühimmat yüklü gemiye saldırı yapıldı. Saldırının sonuçları netleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.