24 Ağustos 2025 Pazar
  • Ukrayna'dan Kursk'a saldırı: Nükleer santralden dumanlar yükseldi
Dünya

Ukrayna'dan Kursk'a saldırı: Nükleer santralden dumanlar yükseldi

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Kursk Nükleer Santrali'ne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı yangına yol açarken, sahadaki ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin normal sınırları aşmadığı açıklandı.

IHA24 Ağustos 2025 Pazar 11:11 - Güncelleme:
Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ateşkes yakın" açıklamalarına rağmen Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alıyor. Ukrayna güçleri, gece boyunca Rusya'nın çeşitli elektrik ve enerji tesislerine İHA saldırıları düzenledi. Kursk Nükleer Santrali Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, tesise yönelik İHA saldırısının yardımcı bir trafoda hasar oluşturduğu ve santralin üçüncü ünitesindeki işletme kapasitesinin yüzde 50 oranında azaltıldığı bildirildi. Saldırının tesiste yangına yol açtığı belirtilirken, yaralanan olmadığı, alevlerin kontrol altına alındığı, sahadaki ve çevresindeki radyasyon seviyelerinin de normal sınırları aşmadığı kaydedildi.

"UST-LUGA LİMANI ÜZERİNDE 10 ADET İHA İMHA EDİLDİ"

İHA saldırıları sırasında Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ust-Luga limanında Rus enerji şirketi Novatek tarafından işletilen bir yakıt ihracat terminalinde de yangın çıktığı aktarıldı. Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko yaptığı açıklamada, "Ust-Luga limanı üzerinde 10 adet İHA imha edildi. İHA enkazı, Novatek terminalinde yangına neden oldu. Yangını söndürmek için itfaiye ve Acil Durum Bakanlığı ekipleri çalışıyor. Ön verilere göre, yaralanan yok" dedi.

GECE BOYUNCA 95 UKRAYNA İHA'SI İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Leningrad ve Samara'nın yanı sıra Kırım Yarımadası dahil olmak üzere 13 bölgede toplam 95 Ukrayna İHA'sının Rus birlikleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde, bin kilometrelik cephe hattı boyunca iki yerleşim yerinin daha kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Açıklamada yerleşim yerlerinin, aylardır saldırı altında olan Toretsk kasabasının kuzeybatısındaki Kleban-Byk ve kuzeydoğu Harkov bölgesinin idari sınırına daha yakın olan Sredneye olduğu aktarıldı.

Bakanlık, Cuma günü de 3 köyün ele geçirildiğini açıklamıştı.

