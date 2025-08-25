Ukrayna'dan Macaristan'a enerji tepkisi: Bağımsız olun!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın enerji tedariklerine saldırdığına yönelik açıklama yapan Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'ya "Enerji güvenliğiniz kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya'dan bağımsız hale gelin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Yanıtının Macar usulü olduğunu belirten Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı'na (Volodimir Zelenski) ne yapması veya ne söylemesi gerektiğini, ne zaman söyleyeceğini sizin belirlemenize gerek yok. O, Macaristan'ın değil, Ukrayna'nın Devlet Başkanı'dır. Macaristan'ın enerji güvenliği sizin kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya'dan bağımsız hale gelin." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ulusal günlerini Macaristan'ı tehdit etmek için kullandığını ve Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji tedarikine ciddi saldırılarda bulunduğunu savunmuştu.

Szijjarto, "Macaristan'ın hiçbir ilgisi olmayan bir savaş, egemenliğimizin ihlal edilmesini asla haklı gösteremez." demişti.