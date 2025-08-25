İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0032
  • EURO
    47,994
  • ALTIN
    4442.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Macaristan'a enerji tepkisi: Bağımsız olun!
Dünya

Ukrayna'dan Macaristan'a enerji tepkisi: Bağımsız olun!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'nun suçlamalarına sert yanıt vererek, Macaristan'ın enerji güvenliğini Rusya'ya bağımlı kalmadan sağlaması gerektiğini söyledi.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Macaristan'a enerji tepkisi: Bağımsız olun!
ABONE OL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın enerji tedariklerine saldırdığına yönelik açıklama yapan Macar mevkidaşı Peter Szijjarto'ya "Enerji güvenliğiniz kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya'dan bağımsız hale gelin." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Yanıtının Macar usulü olduğunu belirten Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı'na (Volodimir Zelenski) ne yapması veya ne söylemesi gerektiğini, ne zaman söyleyeceğini sizin belirlemenize gerek yok. O, Macaristan'ın değil, Ukrayna'nın Devlet Başkanı'dır. Macaristan'ın enerji güvenliği sizin kendi elinizdedir. Diğer Avrupa ülkeleri gibi çeşitlendirin ve Rusya'dan bağımsız hale gelin." ifadelerini kullandı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ulusal günlerini Macaristan'ı tehdit etmek için kullandığını ve Ukrayna'nın Macaristan'ın enerji tedarikine ciddi saldırılarda bulunduğunu savunmuştu.

Szijjarto, "Macaristan'ın hiçbir ilgisi olmayan bir savaş, egemenliğimizin ihlal edilmesini asla haklı gösteremez." demişti.

  • Ukrayna Dışişleri
  • Andrii Sybiha
  • Macaristan enerji
  • Peter Szijjarton
  • Rusya bağımlılık

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.