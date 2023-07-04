Ukrayna'dan Moskova bölgesine İHA saldırısı girişimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu sabah, Kiev rejiminin 5 İHA ile Moskova bölgesi ve Novaya (Yeni) Moskova'da bulunan hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadelerine yer verildi.

İHA'lardan 4'ünün Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği, 1'inin de elektronik araçlarla engellendiği ve bölgeye düştüğü kaydedilen açıklamada, olayda yıkım ve yaralıların olmadığı belirtildi.

- VNUKOVO HAVALİMANI'NDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Diğer yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA saldırısı girişimi nedeniyle başkent Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Havalimanına iniş yapan seferlerin bir kısmının diğer havalimanlarına yönlendirildiğini aktaran Sobyanin, yerel saatle 08.00 itibarıyla havalimanının normal çalışma koşullarına döndüğünü kaydetti.