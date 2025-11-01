Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Moskova bölgesinde yer alan "Koltsovoy" petrol boru hattına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattından Rus ordusuna petrol tedarik edildiği öne sürülerek, "Kritik askeri altyapı tesisinin başarılı şekilde devre dışı bırakıldığı yer, Moskova bölgesinin Ramenskoye ilçesinde yer alıyor." bilgisi verildi.

Uzunluğu 400 kilometre olan petrol boru hattının hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Petrol boru hattı devre dışı bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

- MIKOLAYİV KENTİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv kentine misket başlıklı bir "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kim, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

- Ukrayna'ya 223 İHA ile saldırı düzenlendi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye 223 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, 206 İHA'yı imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.