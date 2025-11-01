İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı
Dünya

Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın Moskova bölgesindeki petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Moskova'daki petrol boru hattına saldırı
ABONE OL

GUR'a ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Moskova bölgesinde yer alan "Koltsovoy" petrol boru hattına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, boru hattından Rus ordusuna petrol tedarik edildiği öne sürülerek, "Kritik askeri altyapı tesisinin başarılı şekilde devre dışı bırakıldığı yer, Moskova bölgesinin Ramenskoye ilçesinde yer alıyor." bilgisi verildi.

Uzunluğu 400 kilometre olan petrol boru hattının hasar gördüğü iddia edilen açıklamada, "Petrol boru hattı devre dışı bırakıldı." ifadesi kullanıldı.

- MIKOLAYİV KENTİNE YÖNELİK SALDIRIDA BİR KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

Mıkolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Mıkolayiv kentine misket başlıklı bir "İskender-M" tipi balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kim, saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

- Ukrayna'ya 223 İHA ile saldırı düzenlendi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya, gece ülkeye 223 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna, 206 İHA'yı imha etti veya yönünü değiştirerek etkisiz hale getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.